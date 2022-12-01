Медалями, нагрудными знаками отметили лучших сотрудников к 65-летию медвуза в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе прошло торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинский вуз был открыт в Актобе в 1957 году как Западно-Казахстанский медицинский институт. Первыми преподавателями вуза стали ученые - медики со всего СССР. За годы институт получил статус академии, затем стал университетом, были подготовлены более 30 тысяч врачей. Сейчас в медицинском университете ежегодно обучаются около 5 тысяч казахстанских и иностранных студентов.

Среди известных выпусников вуза - Герой Труда, президент национального центра нейрохирургии Серик Акшолаков, бывший министр здравоохранения РК, академик Академии наук Жаксылык Доскалиев, нынешний министр здравоохранения РК Ажар Гиният, отличник здравоохранения РК Райса Кузденбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Галымжан Елеуов, предприниматель, меценат Исламбек Салжанов.

С 65-летием вуза поздравил аким области Ералы Тугжанов, который отметил, что выпусники медицинского университета вносят большой вклад в развитие здравоохранения в нашей стране.

«В этом году было трудоусроено 97,5 процентов выпускников вуза, что говорит о большом спросе на медицинские кадры. В университете сосредоточено большое количество преподавателей высшей категории и ученых, есть хорошая материально-техническая база.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что «для того, чтобы отрасль здравоохранения была конкурентоспособной, необходимо совершенствовать систему подготовки врачей». Я считаю, что необходимо увеличить количество грантов в магистратуру и резидентуру, чтобы обеспечить западный регион страны врачами. Не должно быть кадрового дефицита в области, где есть медицинский вуз», - сказал аким.

Затем Тугжанов вручил государственную награду РК - медаль«Шапағат» доктору медицинских наук, профессору Базылбеку Жакиеву. Нагрудным знаком «За вклад в развитие области» было награждено 4 человека, знаком «Қала құрметі» - 2 человека.

Министр здравоохранения Ажар Гиният также поздравила с юбилеем вуза и наградила 5 ветеранов сферы медицины медалью «Еңбек ардагері», вручила 13 сотрудникам нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Среди них - руководители кафедр, медицинские работники среднего звена. Нагрудным знаком «За вклад в развитие здравоохранения» было награждено 11 сотрудников, еще 4 человека были награждены почетной грамотой министерства, 15 человек - благодарственными письмами.

Ректор медицинского вуза доктор медицинских наук Асет Калиев наградил медалью «Гордость университета» ряд известных выпускников, в том числе министра здравоохранения А.Гиният, предпринимателя А.Салжанова, профессора Раису Кузденбаеву и т.д.

Депутат Мажилиса Г. Елеуов в целях поддержки материальной базы вручил руководству вуза сертификат на 10 млн тенге, предприниматель И.Салжанов также вручил сертификат на 10 млн тенге на исследовательский проект «Ауыл халқының денсаулығы».



