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    Мечеть и церковь появились в отдаленном селе Павлодарской области

    19 Октября 2021, 17:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В День духовного согласия, а также в преддверии 30-летия независимости РК в селе Голубовка Иртышского района были открыты культовые сооружения двух конфессий: мусульманская мечеть и Свято-Духовский храм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Сельчан с этим знаменательным днем поздравил аким района Аян Бейсекин и поблагодарил за поддержку руководителя ТОО им. Абая Николая Миллера.

    «Глубоко символично, что в такой торжественный день в нашем районе, в селе Голубовка, открываются культовые сооружения ведущих религий, – подчеркнул Аян Бейсекин. – Хочется выразить благодарность руководителю ТОО им. Абая Николаю Миллеру за инициативу и спонсорскую поддержку, а также жителям села за поддержку и вовлеченность при строительстве духовных учреждений. Мечеть и храм станут той основой, которая объединяет людей во имя мира и гармонии, служит примером высокой нравственности».

    Епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава отметил, что в Голубовке ранее уже был храм во имя Святого Духа. Но в 1920 году храм был разрушен.

    «Строительство храма – это отдельная история, событие в жизни, частичка человеческой судьбы. Это не просто сооружение, украшающее тот или иной ландшафт, это частичка души, вложенная в здание», – сказал он.

    Главный имам Павлодарской области Жолдас Бертымуратов в своей речи также выразил надежду, что оба культовых сооружения послужат укреплению единства и пропаганде доброты.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Религия Регионы Общество
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