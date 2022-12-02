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    МЧС помогает коммунальным службам в устранении аварии в Экибастузе

    2 Декабря 2022, 18:14

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - С первых дней подразделения МЧС по Павлодарской области задействованы в помощи коммунальным службам для ликвидации последствий аварии в городе Экибастузе. Об этом передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Предоставлены насосы для откачки воды в местах затопления, оказана помощь в эвакуации детей и пациентов больниц из Экибастуза в Павлодар.

    С целью обогрева подвальных помещений обеспечено функционирование тепловых пушек с установкой бензиновых генераторов.

    Сегодня в город Экибастуз дополнительно направлена группировка МЧС, в состав которой вошли спасатели ДЧС города Астаны, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей и личный состав воинской часть 52859. Направленная группировка укомплектована средствами обогрева (тепловые пушки), автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи.

    Проведено распределение сил и средств по аварийным участкам теплосетей. Совместно с коммунальными службами осуществляются работы по отогреву внутриквартальных сетей теплоснабжения. Развернуты пункты обогрева коммунальных служб и задействованных организации.

    Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.
    Павлодарская область ЖКХ Происшествия Видео МЧС Экибастуз
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