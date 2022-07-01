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    Мажит Шарипов покидает пост председателя правления Казатомпрома

    1 Июля 2022, 16:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажит Шарипов покидает пост председателя правления Казатомпрома - члена совета директоров с 4 июля 2022 года по собственному желанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной атомной компании.

    Исполнять обязанности председателя правления на период подбора советом директоров компании кандидатуры на данную должность будет Ержан Муканов, в настоящее время занимающий пост главного директора по производству Казатомпрома.

    Как отметил председатель совета директоров Казатомпрома Нил Лонгфеллоу, за семилетний период работы в компании Мажит Шарипов сыграл ключевую роль в успешном вводе в эксплуатацию и запуске промышленного производства «Ульба-ТВС», нового завода Казатомпрома, поставляющего тепловыделяющие сборки в Китай. Также под его руководством на международной площадке МФЦА был запущен первый в регионе урановый фонд.

    Фото: kazatomprom.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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