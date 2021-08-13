Мажит Самитов назначен заведующим секретариата Госсекретаря РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующим секретариата Государственного секретаря РК назначен Самитов Мажит Самитович. Об этом передает МИА «Казинформ».

Самитов М.С. окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «юриспруденция» и Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «экономика и менеджмент».

В разные годы работал в органах прокуратуры РК, в том числе в Генеральной прокуратуре. Также занимал должности заместителя акима Кармакшинского района Кызылординской области, заместителя заведующего Секретариата руководителя Администрации Президента РК. До назначения занимал должность заместителя заведующего Секретариата Государственного секретаря РК.