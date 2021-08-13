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    Мажит Самитов назначен заведующим секретариата Госсекретаря РК

    13 Августа 2021, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующим секретариата Государственного секретаря РК назначен Самитов Мажит Самитович. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Самитов М.С. окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «юриспруденция» и Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «экономика и менеджмент».

    В разные годы работал в органах прокуратуры РК, в том числе в Генеральной прокуратуре. Также занимал должности заместителя акима Кармакшинского района Кызылординской области, заместителя заведующего Секретариата руководителя Администрации Президента РК. До назначения занимал должность заместителя заведующего Секретариата Государственного секретаря РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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