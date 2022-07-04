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    Мажилисмены проводят встречи в регионах

    4 Июля 2022, 20:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах начались встречи депутатов Мажилиса с избирателями. В ходе поездок мажилисмены посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Парламентарии проверяют выполнение предвыборных программ, рассказывают о принятых законодательных новшествах. В ходе встреч с избирателями мажилисмены изучают и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами. В дальнейшем депутаты будут искать их решение совместно с Правительством.

    С жителями Алматинской области встречаются в эти дни депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Макпал Тажмагамбетова и Жанна Тельпекбаева.

    В городе Кунаеве мажилисмены побывали на объекте строительства средней школы, которую плнируют сдать в эксплуатацию в январе 2023 года. В новой школе будут созданы все условия для получения детьми качественного образования. Наряду с учебными кабинетами в школе появятся мастерские, спортивный и конференцзалы, своя столовая, компьютерные классы и медицинский кабинет.

    По словам подрядчика Бекзата Молдабекова, на объекте выполнены около половины объема работ. В его строительстве по программе «Еңбек» задействовано 150 человек. Для строительных работ используется полностью отечественная продукция.

    Ознакомившись с ходом выполнения строительных работ на объекте, мажилисмен Макпал Тажамагамбетова обратила внимание на необходимость качественного выполнения строительных и отделочных работ в соответствии с установленными стандартами.

    В ходе поездки парламентарии провели беседу с педагогами и представителями областного управления образования, обсудив ряд актуальных отраслевых вопросов.

    Фото: parlam.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Мажилис Общество
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