Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов подверг критике систему ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно Президент заявил, что государство ошиблось с системой ОСИ. На мой взгляд, к такой же категории следует отнести систему ОСМС, аббревиатура которой даже схожа», - сказал Асхат Рахимжанов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Он также заявил, что в Казахстане каждый шестой человек находится вне системы ОСМС. И в подавляющем большинстве это сельчане.

«Им отказывают в предоставлении медицинских услуг просто потому, что наши же граждане в своей родной стране без денег не нужны. Другой вопрос – мы его поднимаем в других запросах – кто создал систему пайщиков, в которой олигархи обкрадывают сельчан и оставляют их нищими, оплачивая им подачку отходами, которые годятся только на откорм скота. Причем фактически эти люди находятся как в крепостном праве – они работают без оформления трудовых договоров. А потому их не принимают в поликлиниках, так как никто за них не отчисляет средств в этот фонд медстрахования», - подчеркнул Асхат Рахимжанов.



