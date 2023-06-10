Мажилис согласовал кандидатуру на должность Министра по чрезвычайным ситуациям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию согласована кандидатура Шарипханова Сырыма Дюсенгазиевича для назначения на должность Министра по ЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По итогам заседания принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Шарипханова Сырыма Дюсенгазиевича для назначения на должность Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Напомним, указом Главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности Министра по чрезвычайным ситуациям.