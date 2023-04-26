Мажилис ратифицировал протокол к Конвенции о правах инвалидов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня число граждан с инвалидностью в стране превысило 700 тысяч человек. Из них 59% – граждане трудоспособного возраста, 14,7% – дети. Улучшение качества жизни этих категорий граждан, интеграция их в общество – один из актуальных вопросов повестки дня Правительства. При ратификации Факультативного протокола страны соглашаются признать компетенцию Комитета по правам инвалидов ООН рассматривать жалобы от отдельных лиц или групп, которые заявляют, что их права по Конвенции были нарушены», – сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Как известно, Казахстан подписал Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней в декабре 2008 года, а в 2015 году ратифицировал саму Конвенцию.

Таким образом, Казахстан взял на себя обязательство обеспечить защиту прав граждан с инвалидностью в соответствии с международными стандартами.

По словам министра, за эти годы были внесены изменения в законы, касающиеся прав данной категории граждан, принят Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года. На сегодняшний день завершается 1-й этап его реализации, с 2019 года реализуются мероприятия 2-го этапа.

Ратификация Факультативного протокола означает признание компетенции Комитета по правам инвалидов ООН принимать и рассматривать личные сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью. Согласно протоколу, граждане, имеющие инвалидность, в случае нарушения положений Конвенции могут обратиться в этот Комитет с уведомлением или жалобой.

Если по поступившей жалобе или сообщению будет получена достоверная информация, указывающая на существенное или систематическое нарушение прав, закрепленных в Конвенции, то Комитет направит свои предложения и рекомендации соответствующему государству-участнику и заявителю.

Порядок рассмотрения рекомендаций договорных органов Организации Объединенных Наций регламентирован совместным приказом Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и иностранных дел (от 1 февраля 2022 года «О некоторых вопросах рассмотрения запросов и суждений договорных органов по правам человека, компетенция которых признана Республикой Казахстан»).

Алгоритм действий будет выглядеть так:

1) Представление поступает в Министерство иностранных дел;

2) Министерство направляет его в Генеральную прокуратуру;

3) Генеральная прокуратура совместно с уполномоченными органами проводит правовой анализ представления и направляет свое определение в Министерство юстиции;

4) Министерство юстиции рассматривает данное определение на межведомственной комиссии и выносит решение;

5) Министерство юстиции в соответствии с настоящим решением доведет позицию Казахстана до Комитета.

Утверждение алгоритма совместных действий государственных органов, рассматривающих рекомендации Комитета по правам инвалидов ООН, свидетельствует о полной возможности ратификации Факультативного протокола к Конвенции.



