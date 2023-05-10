Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект закона был разработан два года назад, но технический регламент в отношении электросамокатов был принят только в июле 2022 года.

Согласно проекту электросамокаты признаются транспортным средством; к электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 км/ч; двигаются электросамокаты без ограничений по велодорожкам и обочинам со скоростью пешеходного потока не более 6 км/час по тротуарам», - сказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, презентуя законопроект на пленарном заседании палаты.

Допускается движение электросамокатов по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

«Требования к водителям, выезжающим на проезжую часть – соблюдать профилактику аварийных ситуаций, которые с учетом конструкции этого вида транспорта неизбежны при незнании ПДД. Ограничение скорости на тротуаре – обезопасит пешеходов. Несмотря на то, что администрировать ограничения будет достаточно сложно, такая скорость примерно равна скорости пешеходного потока и определяется визуально», - добавила депутат.

Ранее сообщалось, что предлагается разрешить водителям электросамокатов и мопедов передвигаться по правой стороне движения, а законное право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами.



