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    Мажилис принял закон касательно служителей католической церкви

    10 Мая 2023, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли закон «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оно было подписано по поручению Главы государства в ходе визита в прошлом году Папы Римского Франциска в Казахстан (14 сентября 2022 года). Соглашением конкретизируются категории служителей Католической Церкви (архиепископ, епископ, апостольский администратор, священник и др.), субъекты (Архиепархия, Епархия, приходы, монастыри, семинарии, колледжи, школы и др.) и компетентные органы (церковнослужители, возглавляющие субъекты Католической Церкви)», - сказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

    Кроме того, упрощается порядок получения разрешения на постоянное проживание.

    В частности, исключаются требования о подтверждении платежеспособности (1320 МРП - 4,5 млн тенге) и места проживания. Они заменяются на письменные обязательства Католической Церкви.

    «Ратификация Соглашения будет способствовать совершенствованию правовых механизмов пребывания в стране священнослужителей, а также укреплению межконфессионального согласия», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Мажилис
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