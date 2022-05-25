Мажилис одобрил законопроект по вопросам энергосбережения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью законопроекта является достижение конечного результата проводимой политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта.

Как говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию, законопроектом предусматривается совершенствование системы энергоаудита путем передачи государственной функции по аттестации энергоаудиторов в конкурентную среду, расширения предпринимательской деятельности в сфере энергоаудита и введения новых видов энергетического аудита «экспресс-энергоаудит» и «целевой энергоаудит», который имеет добровольный характер.

Субъекты государственного энергетического реестра смогут проходить экспресс-энергоаудит взамен обязательного в случае внедрения системы энергетического менеджмента, наличия предыдущего заключения энергоаудита и обеспечения снижения годового энергопотребления не менее чем на 5%.

Ряд поправок законопроекта направлен на внедрение профилактического контроля без посещения субъектов с целью предоставления возможности субъектам самостоятельного устранения нарушений.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на:

- сохранение норм по мониторингу потребления воды субъектами государственного энергетического реестра;

- расширение перечня субъектов государственного энергетического реестра;

- смягчение условий проведения экспресс-энергоаудита взамен обязательного;

- уточнение порядка проведения профилактического контроля без посещения субъектов контроля;

- уточнение порядка уведомления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- введение отдельной статьи, предусматривающей установление прав и обязанностей энергоаудитора.

Отдельным блоком депутатами внесены поправки в Законы Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и «О естественных монополиях», направленные на законодательное закрепление механизма перевода тепловых электрических станций (далее - ТЭЦ) городов республиканского значения на альтернативные источники энергии, а именно газ, и покрытие дефицита электроэнергии.