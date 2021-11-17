Мажилис одобрил законопроект по разграничению полномочий между правоохранительными органами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила мажилисмен Назиля Раззак, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект направлен на реализацию поручений Главы государства по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

В заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе поясняется, что законопроект направлен на оптимизацию правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, и справедливого судебного разбирательства.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки касательно уточнения полномочий прокурора, исключение пробелов в регулировании вопроса нахождения, подозреваемого под стражей в период, когда уголовное дело находится на изучении у прокурора для составления обвинительного акта, а также ряд поправок, направленных на упрощение и упорядочение судопроизводства.

В целом принятие проекта позволит обеспечить качественно новый уровень степени защищенности прав и свобод человека, интересов общества и государства от общественно опасных посягательств и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.