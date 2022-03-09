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    Мажилис одобрил законопроект, направленный на профилактику кибербуллинга

    9 Марта 2022, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила депутат Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова на пленарном заседании палаты, проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

    Было отмечено, что в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на расширение доступа детей с особыми потребностями к получению медицинских реабилитационных услуг;

    сокращение срока постановки на учет для получения жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

    наделение уполномоченного органа в области образования новыми компетенциями по разработке и утверждению правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования, а также правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования;

    закрепление функции уполномоченного органа в области образования по определению и утверждению базовых учебников и учебно-методических комплексов по отдельным предметам для организаций среднего образования;

    расширение обязанностей социальных работников в части составления индивидуальных планов работы по оказанию специальных социальных услуг и соблюдения профессиональной этики поведения, утверждаемой уполномоченным органом в области социальной защиты населения по согласованию с уполномоченными органами в области здравоохранения и образования;

    профилактику травли (буллинга/кибербуллинга), в том числе путем законодательного закрепления понятий «травли (буллинг)», «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями» и механизмов реализации профилактических мероприятий в образовательной и информационной сферах.

    Кроме того, в реализацию поручений Главы государства, предусмотренных в пунктах 38, 41 и 48 Общенационального плана мероприятий в рамках законопроекта, предусмотрены нормы по обновлению образовательных программ вузов и колледжей, в том числе путем расширения их академической самостоятельности, определения компетенции МОН РК по утверждению перечня и критериев классификации организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования (п.38 ОНП);

    определению порядка предоставления образовательных грантов победителям и призерам международных олимпиад для поступления в ВУЗы без участия в конкурсе (п.41 ОНП).

    усилению ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования посредством внесения изменений и дополнений в законодательные акты, предусматривающие (п. 48 ОНП):

    введение срока действия лицензий для высших учебных заведений на 5 лет для вновь открываемых вузов;

    закрепление обязательств учредителя по переводу обучающихся в случае отзыва лицензии вуза;

    регламентацию порядка переоформления лицензии или приложения к ней.

    Также во исполнение поручения Главы государства предусмотрены нормы по вопросу определения дополнительных функций Министерства образования и науки, связанных с функционированием Национальной образовательной базы данных.

    Наряду с этим, депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Безопасность Общество
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