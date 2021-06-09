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    Мажилис одобрил законопроект, касающийся поправок в земельное законодательство

    9 Июня 2021, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект разработан по итогам деятельности комиссии по земельной реформе, специально созданной во исполнение поручения Главы государства и для обсуждения основных проблемных вопросов в сфере земельных отношений и выработки рекомендаций по ним.

    «В частности, принято концептуальное решение о сохранении института аренды для отечественных землепользователей и о продлении моратория на действие норм Земельного кодекса по передаче сельхозземель в частную собственность. Кроме того, законопроектом будет усилен государственный контроль за использованием и охраной земель, предусмотрена возможность отчуждения права не выкупленного землепользования на земли сельскохозяйственного назначения, определена территория пастбищных угодий для нужд местного населения, а также введены другие нормы, направленные на дальнейшее совершенствование земельного законодательства», - сказал депутат Берик Оспанов во время обсуждения законопроекта на пленарном заседании Мажилиса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Земельная реформа.Мораторий
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