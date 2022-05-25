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    Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс

    25 Мая 2022, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, проект закона разработан во исполнение поручений Главы государства, а также для решения актуальных задач Правительства по вопросам налогообложения.

    «Первая задача – это усиление налоговой отдачи от добычи природных ресурсов. Была проанализирована динамика цен на твердые полезные ископаемые. Так, за период 2018-2022 гг. биржевые металлы показали значительный рост цен от 40% и выше, небиржевые (железная руда, хромовая руда, марганец и т.д.) показывают рост в среднем от 20% до 40%», - сказал Алибек Куантыров, представляя документ на пленарном заседании Палаты.

    Было отмечено, что с учетом этого предлагается увеличение ставок налога на добучу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%.

    Наряду с увеличением налоговой нагрузки, предлагаются на рассмотрение меры по стимулированию геологоразведки и открытия новых месторождений.

    С учетом международной практики, предлагается освобождение от НДПИ по новым месторождениям до достижения уровня рентабельности 15% (IRR) по месторождениям разведка и добыча которых начата после 01.01.2023 г.

    Следующая задача – дестимулирование вывода капитала из страны.

    В настоящее время при соблюдений определенных условий, предусмотрено освобождение от налогообложения дивидендов.

    Предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%.

    «Вместе с тем, налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи, предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода», - пояснил Алибек Куантыров.

    Следующее предлагаемое изменение – усиление налогообложения цифрового майнинга.

    С начала текущего года введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии.

    Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки.

    Четвертое изменение – это налогообложение табачной продукции.

    В рамках ЕАЭС приняты обязательства по гармонизации (сближению) ставок акцизов на табачную продукцию.

    В 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро.

    Во исполнение обязательств предлагается поэтапное увеличение акцизов на сигареты.

    Наряду с этим, предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Налоги Миннацэкономики
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