Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов в рамках Договора о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина депутаты одобрили ратификационные законопроекты, направленные на реализацию договорённостей по продлению для Армении и Кыргызстана переходного периода до полной имплементации единых таможенных тарифов ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В пакете ратификационных законопроектов, одобренных на пленарном заседании Мажилиса, - изменения в Договор о присоединении Армении к Договору о ЕАЭС, а также в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Союза, и актов его органов в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Документы охватывают сферу таможенно-тарифного регулирования, применяемого Арменией и Кыргызстаном в отношении некоторых товаров, ввозимых из третьих стран.

Поправки направлены на реализацию договорённостей по продлению для Армении и Кыргызстана соответственно переходного периода до полной имплементации единых таможенных тарифов ЕАЭС сроком на 1 год.

В связи с этим депутаты подняли вопрос, почему, в частности, законопроект, касающийся Кыргызской Республики, был внесен на ратификацию только через год.

Объяснение разработчика – Министерства торговли и интеграции - что причиной стало влияние пандемии коронавируса, не убедило Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, который акцентировал внимание в целом на важности своевременного прохождения внутригосударственных процедур ратификации международных договоров.

Отметив, что нормы рассматриваемого законопроекта несмотря на промедление процедуры ратификации позволяют реализовать договорённости глав государств, Спикер Мажилиса подчеркнул, что некоторые министерства систематически нарушают сроки процедур ратификации международных договоров.

«Вы больше года проводили внутригосударственные процедуры согласования этой важной ратификации в рамках Евразийского экономического союза. Понятно, коронавирус. Понятно, пандемия. Но у нас, если что, все научились ссылаться на пандемию коронавируса. Пандемия и в Армении, и в Беларуси, и в России была и есть. Но правительства этих стран сумели провести все процедуры вовремя и дали своим парламентам возможность вовремя ратифицировать это важное Соглашение в рамках ЕАЭС. Вы же затянули внутриправительственные согласования на целый год. Пандемия – это не повод для снижения темпов, качества и ответственности работы министерств и ведомств», - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к разработчику законопроекта.

При этом Спикер Мажилиса также подчеркнул, что своевременная ратификация международных соглашений, во многом зависящая от слаженной работы министерств, важна для интеграционных процессов.

На пленарном заседании во втором чтении Мажилис одобрил разработанные по инициативе Президента Казахстана законодательные поправки по вопросам земельных отношений.

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении депутатами внесены поправки, направленные на усиление цели законопроекта.

В частности, предусмотрены процедуры отчуждения сельхозземель в случае вхождения в состав участников юридического лица иностранных граждан и юридических лиц, совместных предприятий с долей иностранного участия, а также при прекращении гражданства Республики Казахстана у участника юридического лица.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили А.Рау, В.Ким, А.Милютин, Е.Смайлов, Д.Турганов, С.Решетников, Ж.Ахметбеков, К.Иса, Б.Тлеухан, С.Ерубаев, М.Раманкулов, Г.Елеуов, И.Буларов, А.Линник.



