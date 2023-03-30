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    Мажилис дал согласие на назначение Алихана Смаилова Премьер-Министром РК

    30 Марта 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил кандидатуру Алихана Смаилова на должность Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мажилис после обсуждения депутатами кандидатуры главы правительства проголосовал за проект постановления дать согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-Министра Республики Казахстан.

    В ходе голосования из 97 присутствующих на пленарном заседании депутатов 82 поддержали его кандидатуру, 7 депутатов выступили против, 8 воздержались.


    Алихан Асханович Смаилов родился 18 декабря 1972 года.

    В 1994 году окончил Казахский Государственный Национальный университет им. аль-Фараби, по специальности – прикладная математика;

    В 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, присуждена степень магистра государственного управления.

    Трудовая деятельность:

    С 1993 по 1999 год - работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором Администрации Президента РК.

    С 1999 по 2003 год — председатель Агентства РК по статистике.

    С 2003 по 2006 год — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

    С 2006 по 2009 год— вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

    С 2009 по 2014 год — председатель Агентства РК по статистике.

    С 2014 по 2015 год — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

    С 2015 по 2018 год — помощник Президента РК.

    С сентября 2018 года по февраль 2019 года — министр финансов.

    25 февраля 2019 года указом Президента РК назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов.

    18 января 2021 года указом Президента РК переназначен на данную должность.

    С января 2022 года - Премьер-Министр Казахстана.

    Ранее сообщалось, что партия AMANAT предложила кандидатуру Алихана Асхановича Смаилова на должность нового Премьер-Министра.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Мажилис Назначения Алихан Смаилов
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