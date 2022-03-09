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    Маулен Ашимбаев встретился с послом Южной Кореи

    9 Марта 2022, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с послом Республики Корея в Казахстане Ку Хонг-cоком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Стороны отметили, что за последние годы двусторонние отношения Казахстана и Южной Кореи переросли в расширенное стратегическое партнерство благодаря работе, проводимой высшим руководством двух стран.

    Маулен Ашимбаев рассказал послу о значительных преобразованиях, которые происходят в Казахстане после январских событий.

    «В настоящее время гражданами широко обсуждается предложенная Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым концепция «Нового Казахстана», - сказал Спикер Палаты.

    «Одним из ключевых направлений работы Сената на сегодня является законодательная поддержка модернизационной повестки Президента страны. Важнейшими приоритетами в числе проводимых реформ определены борьба с социальным неравенством и бедностью, дальнейшая демократизация политической системы. Экономические реформы также занимают ключевое место в новой повестке. Сенаторы готовы оперативно принимать все необходимые для этих реформ законы», - сказал председатель Палаты.

    Посол отметил важность инициированных Касым-Жомартом Токаевым реформ, подчеркнув, что официальный Сеул полностью поддерживает курс, проводимый Казахстаном, направленный на снижение социального неравенства и снижение бедности.

    В ходе встречи собеседники также обсудили события вокруг Украины. Стороны отметили важность мирного урегулирования ситуации. В этой связи, Маулен Ашимбаев напомнил о готовности Казахстана, которую раннее обозначил Глава государства, оказать необходимую гуманитарную помощь, а также посреднические услуги для проведения переговоров.

    По итогам встречи, стороны подчеркнули готовность обеих стран и в дальнейшем укреплять сотрудничество Казахстана и Южной Кореи по самому широкому спектру взаимодействия.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Сенат Корея Сотрудничество Маулен Ашимбаев
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