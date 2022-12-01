Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Ватикана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Ватикана в Казахстане архиепископом Фрэнсисом Ассизи Чулликатом, который завершает свою миссию в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего в сентябре текущего года в Астане VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также результаты апостольского визита Папы Римского Франциска в Казахстан. Маулен Ашимбаев отметил высокую значимость участия Понтифика в работе Съезда и подчеркнул, что Казахстан и в дальнейшем намерен активно содействовать продвижению глобального межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Ватикана, а также выразили готовность к совместной работе в двустороннем и многостороннем форматах.



