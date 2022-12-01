Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Ватикана

    1 Декабря 2022, 15:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Ватикана в Казахстане архиепископом Фрэнсисом Ассизи Чулликатом, который завершает свою миссию в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего в сентябре текущего года в Астане VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также результаты апостольского визита Папы Римского Франциска в Казахстан. Маулен Ашимбаев отметил высокую значимость участия Понтифика в работе Съезда и подчеркнул, что Казахстан и в дальнейшем намерен активно содействовать продвижению глобального межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

    Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Ватикана, а также выразили готовность к совместной работе в двустороннем и многостороннем форматах.
    Религия Сенат Съезд лидеров мировых религий Сотрудничество Маулен Ашимбаев Ватикан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальную инфраструктуру пространственных данных создадут в Казахстане
    Законопроект о геодезии, картографии и пространственных данных принял Сенат
    Членов Высшей аудиторской палаты назначили в Сенате
    Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане без регистрации до 30 дней
    Популярное
    1 Новый аким назначен в СКО
    2 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    3 Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
    4 Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области
    5 Марат Султангазиев переназначен акимом Алматинской области
    Новости партнеров