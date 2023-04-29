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    Маулен Ашимбаев принял участие в завершающей партии за звание чемпиона мира по шахматам

    29 Апреля 2023, 17:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в 14-й завершающей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Вместе с чемпионкой мира 2023 года среди школьников по шахматам Берікқызы Аланной Спикер Сената сделал символический первый ход партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Отметим, что в эти дни в столице Казахстана проходит самое престижное мероприятие Международной шахматной федерации, по итогам которого будет выявлен чемпион мира. За этот титул в Астане борются китайский шахматист Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Сенат Спорт Шахматы
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