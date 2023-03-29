Маулен Ашимбаев: перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные задачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Высшему представительному органу предстоит сформировать качественную законодательную базу для динамичного развития и прогресса страны, отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

«Сегодня состоялось открытие первой сессии Парламента VIII созыва. Открывая сессию, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что парламентские выборы прошли в условиях высокой конкуренции и гражданской активности. Благодаря этому, в новый состав Мажилиса вошли шесть партий, которые отражают сегодняшние идеологические воззрения казахстанского общества. А избрание депутатов по одномандатным округам, в том числе самовыдвиженцев, позволяет представить в Парламенте интересы различных социальных групп», - считает Спикер Сената.

Как отметил Маулен Ашимбаев, в своем выступлении Глава государства также обозначил приоритеты развития нашей страны на новом этапе, поставил ряд конкретных задач перед Парламентом.

Высшему представительному органу предстоит сформировать качественную законодательную базу для динамичного развития и прогресса страны.

Движущей силой экономики должно стать предпринимательство, поэтому нужно стимулировать деловую активность. Для этого предстоит запустить комплекс действенных мер поддержки и развития МСБ. Соответствующую задачу Глава государства поставил перед Правительством и депутатским корпусом.

При этом Президент страны подчеркнул, что поскольку основа рыночной экономики – защита частной собственности, необходимо продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

Также важно в полной мере задействовать производственный потенциал нашей страны и пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию.

В центре внимания – вопросы обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества человеческого капитала, поддержка социально уязвимых категорий граждан.

Будет продолжено укрепление системы защиты прав человека. Поставлена также задача повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования.

Президент страны подчеркнул, что в реализации повестки развития страны важен качественный парламентский контроль. Депутаты должны способствовать укреплению партнерства власти и общества, на деле выстраивая «обратную связь» с гражданами, последовательно отстаивая их интересы.

Таким образом, перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи, которые депутаты Сената намерены решать на основе постоянного диалога с гражданским обществом и при активном вовлечении экспертов и неравнодушных граждан.



