Маулен Ашимбаев: Инклюзивные виды спорта помогают особенным детям развиваться физически и социализироваться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия городского турнира по бочче. Состязания по этому параолимпийскому виду спорта посвящены памяти первого тренера и президента столичной федерации бочча Султанбека Орынбасарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Организаторами турнира выступили РОО «Казахстанская федерация бочча» и ОФ «Мир равных возможностей» при поддержке акимата Астаны и Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил силу духа спортсменов и талант тренера Султанбека Орынбасарова, который воодушевил своим примером сотни ребят по всей стране на победы, основал столичную федерацию бочча и поставил высокую цель – завоевать золотую паралимпийскую медаль.

Обращаясь к участникам турнира, Спикер Сената отметил важность формирования инклюзивной среды в спортивной сфере и вовлечения людей с особыми потребностями в спортивные мероприятия. Комплексная работа по поддержке граждан с особыми потребностями и созданию безбарьерной среды, в которой комфортно чувствует себя каждый человек - одна из важнейших задач государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание вопросам поддержки граждан с особыми потребностями. Безусловно, паралимпийские виды спорта – для сильных духом, волевых, целеустремленных людей. Очень радует, что в последние годы они получили в Казахстане активное развитие. Уверен, юные спортсмены, принимающие участие в сегодняшнем турнире, также однажды будут достойно представлять Казахстан на международном уровне», – отметил Маулен Ашимбаев.

Он также подчеркнул, что Сенат Парламента продолжит оказывать поддержку спортсменам с особыми потребностями, в том числе и на законодательном уровне. Отметим, что на внеочередной конференции казахстанской Федерации Бочча Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев был избран президентом Федерации.

Особенность проходящего турнира ещё и в том, что участие в нем принимают слабовидящие ребята-студенты ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Как отмечают организаторы, проведение турнира способствуют социализации и повышению коммуникативных навыков ребят с инвалидностью.

В турнире приняли участие более 50 спортсменов. Это дети и взрослые с такими диагнозами, как ДЦП, незрячие, синдром Дауна, аутизм, нарушение интелекта, психического развития и т.д. Большинство из них – это участники адаптивных спортивных секций ОФ «Мир равных возможностей», созданных по всей стране в рамках социального проекта «Саламатты болашақ».

Бочча – спортивная игра с мячами, в которой принимают участие люди с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. С 1984 года этот вид спорта входит в программу Паралимпийских игр. В Казахстане он появился в 2018 году и стремительно стал набирать популярность среди лиц с инвалидностью, особенно среди детей и молодежи.

Фото: senate.parlam.kz