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    Маулен Ашимбаев: Главная цель проводимых реформ – построение справедливого Казахстана

    25 Июня 2022, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Совета сенаторов на тему «Конституционная реформа – основа нового Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Открывая работу заседания Совета, Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан вступил в новый этап развития. Спикер подчеркнул, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в различных сферах проводятся системные реформы, которые направлены на построение Нового Казахстана.

    «Казахстан находится на важном этапе развития. По инициативе Главы государства в стране реализуются системные реформы. Цель всех преобразований – строительство справедливого Казахстана. Речь, прежде всего, идет о верховенстве права и равенстве всех перед законом. Кроме того, справедливый Казахстан – это создание равных возможностей для всех граждан», - сказал председатель палаты.

    В ходе заседания Маулен Ашимбаев подчеркнул, что перед Парламентом стоит важная задача по качественному законодательному обеспечению реформ, инициированных Президентом страны и поддержанных большинством проголосовавших на референдуме казахстанцев. В этом направлении большое значение имеют опыт и знания старшего поколения управленцев, в том числе членов Совета сенаторов.

    На заседании с докладом также выступил председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков. Он подробно остановился на важности модернизации правовой сферы, в том числе избирательной системы, выборного процесса, усиления правозащитных институтов.

    «Предложенные Президентом страны политические реформы имеют фундаментальный характер. Они исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения и непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана», - сказал Владимир Волков.

    В ходе заседания своим видением реализации конституционной реформы в стране также поделились члены Совета сенаторов Тулеубек Мукашев, Серик Акылбай, Георгий Ким, Дулат Куставлетов и Серик Бектурганов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Маулен Ашимбаев Новый Казахстан
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