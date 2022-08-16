Матпомощь для подготовки детей к школе поступит на счет родителей - министр просвещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь родители могут самостоятельно приобрести школьную форму и канцелярские товары в рамках оказания материальной помощи. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее количество детей из социально уязвимых семей, посещающих школу, составляет 475 тыс. Им в соответствии с законодательством оказывается помощь в приобретении одежды, школьных принадлежностей из фонда общего образования. Однако в Западно-Казахстанской и других областях объем средств, выделяемых на оказание материальной помощи детям, остается ниже утвержденной нормы», - сказал во время заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

В этом году министерством внесены два новых изменения в целях оказания помощи.

«В этом году материальная помощь поступит на счет родителей. Теперь родители могут самостоятельно приобрести школьную форму и канцелярские товары. Раньше закуп проводил акимат. Родители, в свою очередь, имели много претензий к размеру и качеству одежды», - заявил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, если раньше выделяемые средства на одного ребенка в каждом регионе варьировались от 17 тыс. до 40 тыс. тенге, то в этом году их размер должен быть не меньше прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге.

«Однако, согласно имеющейся информации, 6 регионов выделяют недостаточно средств на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для детей. В новом учебном году мы не изменили требования к школьной форме. То есть, учащиеся могут использовать те формы, которые носили ранее или покупали заранее», - уточнил глава ведомства.

В этой связи, министр попросил акиматы провести комплексную работу по доступности школьной формы и канцелярских товаров с выделением необходимых средств.

Ранее министр ответил, что он потратил около 35 тыс. тенге на приобретение школьной формы для своего ребенка.

https://www.inform.kz/ru/okolo-35-tys-tenge-na-shkol-nuyu-formu-rebenka-potratil-ashat-aymagambetov_a3967268

Акбота Кузекбай



