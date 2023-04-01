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    Материальную помощь получили пострадавшие от паводка 11 семей в Актюбинской области

    1 Апреля 2023, 12:59

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 11 семей, пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Уилского района, получили материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в ходе рабочей поездки в Уилский район аким Актюбинской области Ералы Тугжанов дал ауызашар для жителей поселка Каратал.17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил, защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало нагрузку. В результате произошел размыв обваловки.
    Из-за угрозы подтопления населенного пункта заблаговременно была проведена эвакуация жителей в сельскую школу поселка Каратал, приняты меры по восстановлению размытого участка обваловки.

    С 17 марта, решением акимата Уилского района, была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

    «Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплоченность и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна. Во многом благодаря оперативным мерам уровень воды спал, люди, которые были эвакуированы, смогли в тот же день вернуться домой. Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи», - подчеркнул аким области.

    Особую признательность Ералы Тугжанов выразил главам местных хозяйств Батырбеку Тельжанову, Куанышбеку Султангалиеву, которые в течение трех дней помогали сотрудникам ДЧС, государственных органов, а также выделили спецтехнику.

    Им вручены благодарственные письма и сертификаты на сумму 500 000 тенге.
    В целях поддержки жителей села Каратал до завершения работы комиссии, аким области вручил 11 семьям сертификаты на 500 тысяч тенге.
    После того, как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме, в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба.
    Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с состоянием Саралжынского моста, расположенного на 165 километре автомобильной дороги «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк». В результате весеннего паводка мост размыло водой. Аким области поручил принять меры по оперативному восстановлению путепровода, а также рассмотреть меры, необходимые для предотвращения повреждения моста паводковыми водами впредь.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Паводок Ералы Тугжанов
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