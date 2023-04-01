Материальную помощь получили пострадавшие от паводка 11 семей в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 11 семей, пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Уилского района, получили материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе рабочей поездки в Уилский район аким Актюбинской области Ералы Тугжанов дал ауызашар для жителей поселка Каратал.17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил, защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало нагрузку. В результате произошел размыв обваловки.

Из-за угрозы подтопления населенного пункта заблаговременно была проведена эвакуация жителей в сельскую школу поселка Каратал, приняты меры по восстановлению размытого участка обваловки.

С 17 марта, решением акимата Уилского района, была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

«Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплоченность и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна. Во многом благодаря оперативным мерам уровень воды спал, люди, которые были эвакуированы, смогли в тот же день вернуться домой. Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи», - подчеркнул аким области.

Особую признательность Ералы Тугжанов выразил главам местных хозяйств Батырбеку Тельжанову, Куанышбеку Султангалиеву, которые в течение трех дней помогали сотрудникам ДЧС, государственных органов, а также выделили спецтехнику.

Им вручены благодарственные письма и сертификаты на сумму 500 000 тенге.В целях поддержки жителей села Каратал до завершения работы комиссии, аким области вручил 11 семьям сертификаты на 500 тысяч тенге.После того, как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме, в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба.Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с состоянием Саралжынского моста, расположенного на 165 километре автомобильной дороги «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк». В результате весеннего паводка мост размыло водой. Аким области поручил принять меры по оперативному восстановлению путепровода, а также рассмотреть меры, необходимые для предотвращения повреждения моста паводковыми водами впредь.