Материальную помощь получили пострадавшие от паводка 11 семей в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 11 семей, пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Уилского района, получили материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в ходе рабочей поездки в Уилский район аким Актюбинской области Ералы Тугжанов дал ауызашар для жителей поселка Каратал.17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил, защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало нагрузку. В результате произошел размыв обваловки.
Из-за угрозы подтопления населенного пункта заблаговременно была проведена эвакуация жителей в сельскую школу поселка Каратал, приняты меры по восстановлению размытого участка обваловки.
«Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплоченность и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна. Во многом благодаря оперативным мерам уровень воды спал, люди, которые были эвакуированы, смогли в тот же день вернуться домой. Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи», - подчеркнул аким области.
Особую признательность Ералы Тугжанов выразил главам местных хозяйств Батырбеку Тельжанову, Куанышбеку Султангалиеву, которые в течение трех дней помогали сотрудникам ДЧС, государственных органов, а также выделили спецтехнику.Им вручены благодарственные письма и сертификаты на сумму 500 000 тенге.