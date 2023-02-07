Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Мать шестерых детей профессионально играет в кокпар в Туркестанской области

    7 Февраля 2023, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Созакском районе живет женщина, участвующая в соревнованиях кокпар тарту. Адолат Альтешова — женщина-кокпаршы. Играет на равных с мужчинами, при этом является мамой шестерых детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    Адолат поднимает тушу, которая весит десятки килограммов. Говорит, она полноценный игрок и поблажек ей делать не нужно. Опытная наездница не раз завоевывала призовые места в конном многоборье. Укротительница английских скакунов воспитывает 6 детей.

    «Когда мне было 3 года, мой отец посадил меня на лошадь рядом с собой. Через два года я уже сама сидела в седле и с тех пор посвятила жизнь лошадям. Мой отец умер в 45 лет, мама - в 67. Она до самой кончины ездила на лошади. Отец был кокпаршы. А мама просто любила верховую езду», — рассказала кокпаристка, жительница Созакского района Адолат Алтешова.

    С ранних лет Адолат тянуло к лошадям. Закаливать характер и оттачивать навыки она начала в детстве с братьями. В 4 года освоила многие национальные конные игры, а в 13 — в байге заняла первое место на районных соревнованиях. Список её побед и достижений этим не ограничивается.

    «Недавно осенью на соревнованиях по кокпару мне единственный раз запретили играть. Сказали в соревнованиях участвовать могут только мужчины. И тогда меня не допустили к соревнованиям. После того кокпара таких случаев больше не было», — вспоминает Адолат Алтешова.

    В конных соревнованиях участвуют дети и супруг Адолат Алтешовой. Семья занимается также разведением лошадей для кокпара и других конных видов спорта на своей коневодческой ферме, рядом с селом Созак.

    «Я считаю что нужно заниматься популяризацией национальных видов спорта среди молодежи. Мы посвящаем этому делу всю жизнь нашей семьи. И мы также прививаем нашим детям любовь к лошадям. Чтобы и они дальше продолжали это дело», — говорит супруг Адолат Алтешовой Халык Абишев.

    Многодетная династия Абишевых не скрывает своего сокровенного желания. Коннозаводчики мечтают, чтобы в родном селе было как можно больше любителей конных видов спорта.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Спорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сто женщин бесплатно получили востребованные профессии в Атырау
    Нацкомиссия сфокусировала внимание на решениях проблем женщин в регионах
    Лучшие беркутчи определились на XIV чемпионате по национальному виду спорта «Құсбегілік»
    Будут ли снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка в РК
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров