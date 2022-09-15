Мать с двумя детьми сбили на дороге в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде сбили женщину с двумя детьми. Она переходила дорогу в неположенном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел сегодня в 08:50 на автостанции в Караганде.

«27-летний водитель автомашины «Ауди», двигаясь в сторону автостанции, допустил наезд на пешеходов (мать с двумя детьми), которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходе. В результате ДТП 24-летняя женщина и ее дети (3 и 5 лет) доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Как прокомментировали врачи, состояние матери и детей тяжелое.

«Один ребенок и женщина госпитализированы в Многопрофильную больницу № 1 в крайне тяжелом и в тяжелом состоянии в реанимацию. Второй ребенок осмотрен в клинике Макажанова и перенаправлен в Детскую областную клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.