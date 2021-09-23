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    Мать продала новорожденного ребенка в Западно-Казахстанской области

    23 Сентября 2021, 03:17

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Факт торговли новорожденным выявили полицейские Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Полицейскими ЗКО в результате кропотливой работы задержана 28-летняя женщина, которая, совершив сделку, передала своего новорожденного ребенка двум жителям Бурлинского района. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК (Торговля несовершеннолетними», - сообщает медиацентр органов внутренних дел.

    С 19 по 24 сентября на территории ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Stop трафик». Цель ОПМ – раскрытие и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества, похищения и лишения свободы людей с целью эксплуатации. За период проведения мероприятий сотрудниками ДП ЗКО выявлено четыре уголовных правонарушения. 10 человек привлечены к административной ответственности.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Криминал
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