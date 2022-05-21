Мастерская по ремонту инвалидных колясок открылась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе при ОО «Союз парализованных граждан города Актобе» открылась мастерская по ремонту инвалидных колясок. Подобного центра нет во всем Западном Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественное объединение «Союз парализованных граждан города Актобе» долго продвигало идею открытия мастерской для ремонта инвалидных колясок. И только в этом году в рамках проекта «Независимая жизнь» удалось реализовать станцию техобслуживания для инвалидов-колясочников.

Раньше, чтобы подкачать колесо или поменять подшипник, лицам с инвалидностью приходилось обращаться в мастерские по ремонту автомашин, сложно было найти запчасти к коляскам.

«Конкурс на оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию инвалидных кресел-колясок объявил городской отдел занятости и социальных программ в рамках государственного соцзаказа. Участвовали желающие из разных регионов. Победило наше предприятие «Шебер қол». В технической спецификации было четко прописано, что поставщик должен непременно находиться в Актобе. Договор мы подписали в начале мая и сразу после праздников открыли цех», - говорит директор УПП «Шебер қол» Лейла Сагалова.

Учебно-производственное предприятие создали в 2011 году при Союзе парализованных граждан, ранее оно занималось поставками гигиенических средств. Сейчас «Шебер қол» самостоятельно работает над проектами, реализуя госсоцзаказы.

Мастерская заняла помещение проектного офиса «Тең қоғам» по улице Маресьева. В ней работают два мастера и диспетчер, принимающий заявки по ремонту. Владельцам колясок не нужно ехать или везти свои технические средства, работники «Шебер қол» сами забирают коляску и доставляют обратно. Все услуги бесплатные.

«Мастера заменяют детали, подкачивают шины, могут подкрутить шурупы, натянуть новую обшивку. Сделать более сложный ремонт, к примеру, подзарядить аккумулятор мы уже не в силах. Производим мелкий ремонт и оказываем консультационные услуги. Поможем подобрать коляску по размеру, научим, как правильно ухаживать за средством передвижения, чтобы продлить срок его эксплуатации. Если потребуется привести в порядок сложный механизм, подскажем, к кому обратиться», - говорит Л.Сагалова.

В этом году по госзаказу планируется оказать услуги по ремонту 250 колясок, провести сотню консультаций.



