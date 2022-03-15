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    Мастер-класс по асык-ату провели для детей с особыми потребностями в Костанае

    15 Марта 2022, 20:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае в рамках благотворительной акции «Асар» в Жастар сарайы состоялась спортивная игра «Асық ату» среди детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом рассказал председатель Молодёжного ресурсного центра Абай Дуйсеков.

    «Сегодня в преддверии национального праздника «Наурыз мейрамi» мы при поддержке президента Федерации асық ату Костанайской области Какашева Каршала Тулегенұлы провели спортивное мероприятие «Асык ату». Он провел им мастер-класс, а позже ребята смогли испытать и свои силы в игре. Для детей с ограниченными возможностями из Центра по оказанию социальных услуг мы также провели викторину, а также чаепитие с национальным казахским блюдом – баурсак», - отметил А. Дуйсеков.

    В предпраздничный день 16 участников спортивного мероприятия получили заряд энергии и позитива, а также были награждены благодарственными письмами.

    Стоит отметить, что аналогичные мероприятия в рамках акции «Асар» проходят по всей области.

    К примеру, в Алуиекольском районе местные волонтеры поздравили и оказали помощь людям с ограниченными возможностями.

    В Аркалыке в рамках акции «Асар» оказана помощь пяти одиноко проживающим инвалидам. Волонтеры помогли пожилым людям с очисткой дворов от снега, уборкой квартир, обеспечением продуктами питания и товарами первой необходимости.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Благотворительность Спорт Регионы Общество
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