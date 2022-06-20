Массовые протесты пройдут в Бельгии из-за роста цен

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие несколько дней в Бельгии пройдут забастовки. В понедельник состоится общенациональная манифестация, а к концу недели некоторые авиакомпании проведут акции протеста, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня крупные профсоюзы Бельгии организуют национальную забастовку, чтобы привлечь внимание к защите работников в свете повышения стоимости жизни в стране. Крупная профсоюзная манифестация пройдет в Брюсселе, где примут участие от 50 до 100 тыс. человек.

Демонстрация сильно повлияет на движение в Брюсселе и его окрестностях, а также на работу общественного транспорта в городе, поскольку в акции примут участие сотрудники местных транспортных компаний STIB и De Lijn.

В аэропорту Брюсселя планируют объявить забастовку сотрудники службы безопасности. «Возможно, что пассажирам придется ждать до 8 часов на досмотре», - заявила компания по безопасности в аэропорту Завентем. Представители авиакомпаний настоятельно рекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорт либо перебронировать свой рейс. 65% рейсов в понедельник уже отменены.

Персонал авиакомпании «Brussels Airlines» на прошлой неделе также объявил о планах провести трехдневную забастовку 23, 24 и 25 июня.

Бортпроводники призывают руководство снизить высокую нагрузку на служащих и восстановить прежние льготы. Тем временем руководство «Brussels Airlines» заявило, что финансовое положение авиакомпании не позволяет отменить либо пересмотреть действующие коллективные трудовые соглашения, подписанные в 2020 году.

В течение этих дней было запланировано 525 рейсов бельгийской авиакомпании. Сколько рейсов из них будет отменено остается неизвестным.

Ранее в Бельгии уже проходили забастовки. В мае члены социалистических, христианских и либеральных профсоюзов государственного сектора проводили 24-часовую забастовку.



