Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Массовое строительство жилья началось в Турции

    23 Марта 2023, 21:03

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В 11 провинциях юга и юго-востока Турции планируется построить за год 46 300 жилых построек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум заявил о начале строительства 46 300 единиц жилья в 11 провинциях Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений 6 февраля.

    Глава ведомства заверил, что пострадавшие от землетрясений жители юга и юго-востока страны будут обеспечены жильем в течение одного года.

    По его словам, с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится церемония закладки фундаментов первых жилых домов.

    «Даем слово - Анатолия будет вновь развиваться. Жители вновь будут встречать весну мирно и спокойно. Дома будут переполнены счастьем. С участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет заложен фундамент домов в рамках первого этапа масштабного строительства, предполагающего возведение 17 902 единиц жилья, 7 353 из которых построят в эпицентре бедствия - провинции Кахраманмараш», - написал Мурат Курум.

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

    Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров