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    Массовое отравление и смерть мальчика в Караганде - министр выехала на место

    1 Августа 2023, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният выехала в Карагандинскую область, где скончался мальчик после регистрации массового отравления. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая данную ситуацию, тяжесть состояния детей, сегодня министр здравоохранения выехала на место», - сказала она в кулуарах заседания Правительства РК.

    Ранее сообщалось, что у всех 12 детей, поступивших в больницу, поставлен диагноз «отравление неясного генеза». Пока не понятна причина, при этом исключается пищевое отравление. Шесть детей находятся в реанимации, у пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

    Сегодня утром стало известно, в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Происшествия Минздрав РК Караганда Дети
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