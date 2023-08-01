Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Массовое отравление детей в Центре оказания соцуслуг в Караганде: один ребенок скончался

    1 Августа 2023, 10:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    30 июля два ребенка из Центра почувствовали недомогание. У них была рвота и жидкий стул. 31 июля еще 10 детей из этого учреждения госпитализировали в больницу с аналогичными симптомами.

    «Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. Шесть детей находятся в реанимации. Остальные - под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

    Больницу посетил аким области Ермаганбет Булекпаев. Он провел оперативное совещание с руководством областного управления здравоохранения и лечащими врачами. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело и передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области.

    Ермаганбет Булекпаев отметил, что следствие определит виновных и ответственные лица будут наказаны по всей строгости закона. Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности.

    Напомним, недавно в одном из детских садов Караганды дети отравились хлоркой. Тогда кто-то из детей обошелся промыванием желудка, а кто-то получил ожог пищевода.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Регионы Казахстана Караганда Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мы окажем всю необходимую поддержку семьям наших коллег - «АрселорМиттал Темиртау»
    Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» продолжаются – МЧС
    Найдено тело пятого горняка, погибшего на шахте «Казахстанская»
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области