Массовое ДТП в Павлодаре: пострадали две беременные женщины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Две беременные женщины попали в массовое ДТП в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По сообщению областной станции скорой помощи, вызов на место ДТП поступил 27 апреля в 09:56. В аварии пострадали пять человек. 36-летнего мужчину и двух женщин, 33 и 25 лет, доставили в первую горбольницу. Еще двоим – 36-летней женщине и пятилетнему ребенку – госпитализация не понадобилась.

Как уточнили в региональном управлении здравоохранения, 33-летняя женщина оказалась на 16-й неделе беременности, а 25-летняя – на восьмой. У первой диагностировали ушиб мягких тканей нижней челюсти, а вторая ушибла верхнюю губу. Обеих отправили домой на амбулаторное лечение.

У мужчины медики выявили ушиб мягких тканей головы. Он также будет лечиться дома.



