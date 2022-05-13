Массово штрафуют водителей электроскутеров и самокатчиков в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - За две последние недели полиция Брюсселя выписала 250 штрафов за небезопасное использование электрических скутеров, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как передает фламандское телевидение , полиция Брюссельского столичного региона усиливает проверки нарушений правил дорожного движения пользователями скутеров и электровелосипедов в пешеходных зонах.

Всего за две недели выписано 250 штрафов по 176 евро.

В полиции столицы Бельгии отметили, что наблюдается всплеск нарушений правил дорожного движения со стороны людей на скутерах и электровелосипедах. По их данным, чаще всего проблема заключается в превышении скорости.

«Езда по пешеходной зоне среди пешеходов на скорости создает небезопасную среду. Мы больше не потерпим этого», — говорит Дэвид Стивенс из местной полицейской велобригады.

«Пользователей мобильных средств передвижения останавливают, оформляют, и они должны оставить свой скутер, самокат или электровелосипед на обочине», - разъяснил полицейский.

Полиция Брюсселя ожидает принятия новых правил, которые будут введены этим летом. Пользователям электронных скутеров должно быть не менее 16 лет. На скутерах нельзя ездить по тротуару, а в пешеходных зонах скорость не может превышать скорость пешеходов. Езда на скутере вдвоем становится незаконной, и будут применяться строгие правила парковки.

«Необходимо увеличить возраст использования до 16 лет, потому что только тогда люди несут ответственность за дорожное движение, — объясняет Дэвид Стивенс. - Молодежь в возрасте до 16 лет недостаточно осведомлена об опасностях этого вида транспорта. Возрастное ограничение также облегчает выдачу штрафов».



