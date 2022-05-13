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    Массово штрафуют водителей электроскутеров и самокатчиков в Брюсселе

    13 Мая 2022, 03:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - За две последние недели полиция Брюсселя выписала 250 штрафов за небезопасное использование электрических скутеров, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как передает фламандское телевидение , полиция Брюссельского столичного региона усиливает проверки нарушений правил дорожного движения пользователями скутеров и электровелосипедов в пешеходных зонах.

    Всего за две недели выписано 250 штрафов по 176 евро.

    В полиции столицы Бельгии отметили, что наблюдается всплеск нарушений правил дорожного движения со стороны людей на скутерах и электровелосипедах. По их данным, чаще всего проблема заключается в превышении скорости.

    «Езда по пешеходной зоне среди пешеходов на скорости создает небезопасную среду. Мы больше не потерпим этого», — говорит Дэвид Стивенс из местной полицейской велобригады.

    «Пользователей мобильных средств передвижения останавливают, оформляют, и они должны оставить свой скутер, самокат или электровелосипед на обочине», - разъяснил полицейский.

    Полиция Брюсселя ожидает принятия новых правил, которые будут введены этим летом. Пользователям электронных скутеров должно быть не менее 16 лет. На скутерах нельзя ездить по тротуару, а в пешеходных зонах скорость не может превышать скорость пешеходов. Езда на скутере вдвоем становится незаконной, и будут применяться строгие правила парковки.

    «Необходимо увеличить возраст использования до 16 лет, потому что только тогда люди несут ответственность за дорожное движение, — объясняет Дэвид Стивенс. - Молодежь в возрасте до 16 лет недостаточно осведомлена об опасностях этого вида транспорта. Возрастное ограничение также облегчает выдачу штрафов».


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    ДТП Транспорт Бельгия Мировые новости
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