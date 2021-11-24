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    Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска

    24 Ноября 2021, 21:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На выезде из Петропавловска произошла массовая авария, выезд из города был затруднен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции. По данным ведомства, по улице Қожаберген Жырау, вблизи контрольного пункта «Южный», столкнулись четыре автомобиля: «Daewoo Nexia», «Toyota Alphard», «Opel Astra» и КамАз с прицепом.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, все водители трезвы. По факту ДТП собраны материалы по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», которые будут переданы в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

    Авария, предположительно, произошла из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия Дороги
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