Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На выезде из Петропавловска произошла массовая авария, выезд из города был затруднен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции. По данным ведомства, по улице Қожаберген Жырау, вблизи контрольного пункта «Южный», столкнулись четыре автомобиля: «Daewoo Nexia», «Toyota Alphard», «Opel Astra» и КамАз с прицепом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, все водители трезвы. По факту ДТП собраны материалы по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», которые будут переданы в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

Авария, предположительно, произошла из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции.