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    Масштабный ремонт систем теплоснабжения проведут в Карагандинской области

    24 Мая 2023, 13:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Перед новым отопительным сезоном в Карагандинской области пройдёт масштабная ремонтная кампания на семи ТЭЦ. Запланирован ремонт 45 котлов и 29 турбин. Также в регионе заменят 88 км сетей теплоснабжения и 1937 км электросетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, стабильное теплоснабжение городов региона – одна из первостепенных задач. Что делается для обеспечения качественного и бесперебойного отопления домов горожан, он рассказал на брифинге на площадке СЦК.

    В Темиртау в этом году планируют заменить 29 км труб отопления. На ТЭЦ-2 идёт текущий ремонт оборудования и строительство необходимого городу седьмого котла.

    «Прошлый год выдался особенно непростым для жителей Темиртау. По городу планируется ремонт 29 км теплосетей. Вызывает нарекания работа ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау». На станции идет ремонтная кампания котлов и строительство нового, седьмого котла. В этом вопросе мы принимаем с нашей стороны все необходимые меры, чтобы работы были завершены в срок», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

    В Караганде из-за активного строительства жилья наблюдается дефицит тепла. Чтобы решить эту проблему, в областном центре продолжается строительство третьего тепловывода. Это позволит подключить к качественному теплоснабжению новые микрорайоны.

    Также поэтапно решается вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой. К 2025 году власти планируют 100 %-й охват жителей области централизованным водоснабжением.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Энергетика ЖКХ Строительство
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