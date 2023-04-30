Масштабные гастроли «Астана Балет» состоятся в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 13 по 22 мая театр «Астана Балет» выступит с гастролями в Алматы в рамках X юбилейного сезона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Столичный коллектив представит премьеры и знаковые спектакли, любимые столичным зрителем. Это уникальная возможность окунуться в мир классической красоты и насладиться неповторимой атмосферой балетного искусства и симфонической музыки.

«Это будут, действительно, большие гастроли нашего театра в Алматы, не только по количеству спектаклей, но и по масштабу стоящей перед нами задачи. В свой юбилейный сезон мы бы хотели показать алматинскому зрителю, каков наш театр сегодня, к чему он пришел за свою хоть и небольшую, но уникальную историю. В нашем театре есть место и классике, и эксперименту, есть место артистам и хореографам разных поколений и разных эстетических взглядов», — отметил директор театра Александр Совостьянов.

13 и 14 мая в рамках фестиваля Ballet Globe на сцене Almaty Theatre прима-балерина Мариинского театра, лауреат престижных театральных премий «Золотая Маска», «Бенуа танца», «Золотой софит» Диана Вишнева исполнит роль роковой красавицы Кармен в легендарной «Кармен-сюите», которая пройдет в сопровождении живого оркестра. Ее Кармен рукоплескали на многих сценах во всем мире, восхищаясь безупречной техникой и горячим темпераментом. Роль гордого Хосе и страстного Тореадора воплотят премьеры Большого театра России Владислав Лантратов и Денис Савин.

Помимо этого, 13 мая будет представлен балет «Серенада», поставленный Баланчиным в Америке, признанный шедевр неоклассической хореографии, а 14 мая - культовый балет «Падшие ангелы» И. Килиана, один из самых необычных опусов из цикла черно-белых балетов известного хореографа был поставлен в 1989 году и с тех пор является несомненным бестселлером в мире танца.

16 мая в Almaty Theatre состоится творческий вечер известной казахстанской исполнительницы Карины Абдуллиной, в котором гармонично переплетается музыка и балет. Певица, композитор, солистка популярного дуэта «Мюзикола» исполнит знаменитые песни из своего репертуара, продекламирует свои самые проникновенные стихи и сыграет на рояле. На сцене с ней выступит талантливый саксофонист Жан Турлыбеков. Специальные приглашенные гости вечера – музыкальная группа Mezzo.

Во втором отделении вечера будет показан авторский балет «Арканы судьбы», музыку и либретто к которому написала Карина Абдуллина. Хореограф Мукарам Авахри следует музыке, а здесь есть широкий простор для самой разнообразной палитры танцевальных стилей - Дьявол танцует хабанеру, Смерть танго, Влюбленные кружатся в ритме вальса, а в картине «Суд» артисты танцуют зажигательную лезгинку. Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством Армана Уразгалиева.

19 и 20 мая на сцене Almaty Theatre по уже сложившейся традиции коллектив представит свою недавнюю премьеру «Шелковый путь» Мукарам Авахри на либретто известного поэта, кинорежиссера Бахыта Каирбекова. Музыкальную основу балета составили произведения четырех композиторов: Арман Амар, Владимир Иванофф, Омар Фарук Текбилек и Ренат Гайсин.

Авторы спектакля приглашают зрителя в путешествие по Великому Шелковому пути. В этом спектакле нет главного героя, выстроенной сюжетной линии, только череда выразительных сменяющихся образов: каравана, нефрита, шелка, нитей и амфор. Последовательность картин и действий погружает зрителя в бесконечный путь, в котором идеи и смыслы рождаются на стыке культур.

22 мая в театр оперы и балета им. Абая состоится концерт казахстанской группы URKER и симфонического оркестра театра «Астана Балет», который с огромным успехом прошел в столице. Публику ожидает высокий профессионализм, живое звучание, мощная энергетика и всем известные хиты в новом, симфоническом звучании.

Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.



