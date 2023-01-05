Масштабная охота на волков началась в Швеции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Швеции на этой неделе началась крупнейшая с 2010 года охота на волков. По данным местных СМИ, всего в этом году может быть убито 75 хищных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Как рассказал Фредрик Вильде, инспектор окружной администрации региона Вермланд на западе страны, охота будет строго контролироваться.

«Мы документируем все, что происходит», - отметил Фредрик Вильде.

С помощью охоты Швеция хочет замедлить распространение волков. В первый день было убито десять хищников.

Председатель Шведской охотничьей ассоциации в Вермланде Андерс Олссон говорит, что в ближайшие дни ожидается много снега.

«На выходных будет холодно. Так что с четверга по воскресенье у нас будут очень хорошие условия для охоты», - сказал Андерс Олссон.





Фото: Leila Larochelle / pexels



