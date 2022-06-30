Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Масочный режим могут вернуть в случае роста больных COVID-19 - вице-премьер РК

    30 Июня 2022, 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что критической ситуации по коронавирусу в Казахстане пока не наблюдается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-премьеру журналисты задали вопрос касательно усиления карантина и возможном возвращении масочного режима.

    «Вакцинация — это главный вопрос, пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть», - сказал Ералы Тугжанов.

    Он уточнил, что вопросы усиления карантинных мер, возвращения масочного режима выносятся на заседание Межведомственной комиссии.

    В Казахстане за неделю количество больных инфекцией растет.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.

    Неделю назад было выявлено 42 случая заболевания КВИ.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коронавирус в РК Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
    Перенесем последний звонок на 25 мая, придется вернуть шестидневную неделю – министр просвещения
    Режим ЧС объявят в Бородулихинском районе Абайской области
    8 вертолетов с водосливным устройством тушат пожар в Абайской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации