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    Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау

    11 Мая 2023, 08:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау подожгли автомобиль журналиста Виктора Сутягина. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ».

    «Машину я оставил в проулке. В 00:00 я выходил и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02:24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать», - рассказал журналист.


    «11 мая в 04:21 экипажем автопатруля управления полиции Атырау возле дома по улице Наурызалиева обнаружена горящая автомашина Lexus RX-300. На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения. Следов взрыва не обнаружено. На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется», - сообщили в департаменте полиции города.

    Заявление потерпевшего зарегистрировано в ЕРДР по части 3 статьи 202 УК РК.

    Виктор Сутягин работает собственным корреспондентом МИА «Казинформ» в Атырау.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Атырауская область СМИ Происшествия Видео Регионы Атырау
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