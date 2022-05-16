Машину по программе льготного автокредитования можно получить один раз в два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще одна особенность данной программы в том, что банки будут принимать заявки только при наличии VIN-кода в счете на оплату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С сегодняшнего дня в Казахстане запустили программу по льготному автокредитованию под 4%.

«По данной программе существует ограничение: автомобиль можно получить не чаще чем один раз в два года. Это ограничение положительно скажется, потому что охват людей будет больше. Не будет людей, которые смогут два-три раза взять автомобиль», - сказал заместитель председателя Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров.

По словам спикера, по программе установлено требование и для банков второго уровня о наличии электронной очереди.

«Каждый человек на сайте банка после подачи заявки может проверить свою очередь и ее номер», - проинформировал Р. Гаппаров.

«Еще одна особенность данной программы в том, что банки будут принимать заявки только при наличии VIN-кода в счете на оплату, то есть только если автомобили находятся в наличии в автосалоне. Это для того, чтобы не создавать длинные очереди на долгий срок, когда потребитель еще не выбрал автомобиль, а уже стоит в очереди в банке», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что определены четыре банка в рамках программы льготного автокредитования под 4% - Halyk bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк и Forte bank.