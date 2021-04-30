Маршрут скоростного поезда из Ташкента в Туркестан предлагают продлить до Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял генерального консула Республики Узбекистан в городе Алматы Аброра Фатхуллаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, стороны обсудили вопросы расширения взаимного сотрудничества в торгово-экономической, миграционной и туристической сфере.

«Я рад встрече с вами, ведь казахи и узбеки – братские народы, имеющие давние культурные и торговые связи, - сказал, приветствуя гостя, Бердибек Сапарбаев. - Мы живем по соседству, и у нас много общего. Со времени обретения независимости наши страны успешно сотрудничают в различных сферах, и этому в немалой степени способствуют дружественные отношения между лидерами государств. Как вы знаете, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев многое сделал для укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами. Эти хорошие традиции надо продолжать и укреплять. Жамбылская область – полиэтнический регион. Здесь проживают представители около 80 этносов. Есть и большая узбекская диаспора, насчитывающая порядка 30 тысяч человек».

Глава региона также отметил, что местные власти делают все возможное, чтобы каждый этнос сохранял и развивал родной язык, национальные обычаи и традиции. Жамбылская область установила взаимоотношения с Джизакской областью Узбекистана.

Консул Узбекистана выразил признательность за радушный прием и озвучил цель своего визита в наш регион.

«Мы дорожим теплыми отношениями, установившимися между руководителями наших братских стран, - подчеркнул он. - Это обстоятельство обязывает нас и далее крепить узы дружбы и сотрудничества, развивать торговые связи, внедрять инвестиционные проекты. Перспективным направлением, на наш взгляд, является сельское хозяйство, переработка продукции полей и ферм. Можно найти точки взаимодействия в промышленности, в том числе в текстильной отрасли. Жамбылская область Казахстана и Джизакская область Узбекистана являются партнерами в региональном сотрудничестве. Нам надо совместно расширять эту географию и наполнять партнерские отношения качественным содержанием».

В ходе встречи были затронуты и вопросы трудовой миграции. В настоящее время в Жамбылской области, по официальным данным, трудятся порядка 1 600 человек из Узбекистана.

«Насколько мне известно, в вашем регионе есть потребность в рабочих руках. Бригада из Узбекистана работала на строительстве культурно-исторического комплекса «Шахристан» в Таразе. Мы хотим, чтобы наши люди работали у вас на законных основаниях, на контрактной основе», - высказал пожелание консул, отметив, что в перспективе можно активизировать отношения между странами и в сфере туризма, поскольку Тараз располагает интересными памятниками древности.

Аким области, в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству с соседней страной.

«По трудовой миграции вопросов нет. Мы знаем, как работают ваши строители. Пусть трудятся. Туризм тоже надо развивать. В скором времени будет запущен скоростной поезд из Ташкента в Туркестан. Я предлагаю продлить маршрут этого поезда до Тараза», - сказал Бердибек Сапарбаев.



