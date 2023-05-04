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    Марш к 9 мая пройдет в онлайн-формате в Алматы

    4 Мая 2023, 15:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодную акцию-марш «Ер есімі – ел есінде» проведут в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ».

    В этом году ежегодная акция-марш «Ер есімі – ел есінде» («Батырларға тағзым») пройдет в онлайн-формате на специальной одноименной платформе https://batyrlargatagzym.el.kz , которая позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах. Об этом сообщили на брифинге Региональной службы коммуникаций представители городского совета ветеранов Алматы. К онлайн-маршу 9 мая в Алматы сможет присоединиться каждый.

    «Успешный опыт у нас в проведении онлайн-акции в достаточной мере имеется. Во время карантинных ограничений в 2020-2021 гг. аналогичная акция проходила в данном формате. Проведение акции в традиционном формате, надо признать, всегда было сопряжено с определенными рисками общественной безопасности. Более того, перекрытие движения на одной из центральных улиц города создает неудобства для автовладельцев и жителей близлежащих домов», - сообщил председатель Общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана» Алматы, заместитель председателя Алматинского городского Совета ветеранов Мурат Абдушукуров.

    Стоит отметить, что онлайн-акции горожане поддерживают широко, принимая в них наиболее активное участие.

    В этом году что в школах и колледжах пройдут тематические «Уроки мужества» с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, проявивших героизм и мужество в мирное время, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск.

    Председатель Алмалинского районного Совета ветеранов Батай Кабылов добавил, что запланировано поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции «Ардагерлерге тағзым».

    Вместе с тем продолжается месячник комплексного социально-медицинского обследования ветеранов войны и приравненных к ним категорий лиц, в том числе на дому. Также осуществляется доставка лекарственных препаратов на дом одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой отечественной войны.

    Аксакалы призвали жителей и гостей Алматы не поддаваться на провокации, беречь согласие в обществе и взаимное уважение. Отметив, что 9 мая наш общий праздник. В эти дни нужно проявить благодарность, почтить память ветеранов войны и продемонстрировать единство.

    Автор:

    Артем Волков

    Алматы Культура Общество
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