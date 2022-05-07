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    Марш-бросок совершили военные в Актау

    7 Мая 2022, 21:13

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие воинских частей Актауского гарнизона в честь 30-летия со дня образования Вооруженных сил Республики Казахстан организовали массовый забег. В нём участвовали около двухсот человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Забег стартовал на берегу Каспийского моря. Военные моряки, морские пехотинцы, летчики, пограничники с флагами родов войск и боевым настроем под речёвку пробежали 5 километров.

    Перед началом забега начальник Актауского гарнизона гвардии подполковник Жаннур Саткынов поблагодарил всех участников акции и поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.

    Своими впечатлениями поделились и солдаты.

    «С нами в одном строю бежал наш командир бригады, и это нам, как бойцам морской пехоты, придало еще больше воинского духа. Хочу также поздравить всех казахстанцев с майскими праздниками», - сказал рядовой Кудайберген Беркутбаев.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Армия Дата Мангистауская область
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