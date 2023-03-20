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    Марихуану изъяли полицейские у жителя Сарыагаша

    20 Марта 2023, 21:35

    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Марихуану изъяли полицейские у жителя города Сарыагаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Около 00:15 участковые инспекторы полиции Сарыагашского районного отдела полиции на одной из улиц районного центра заметили мужчину, вызвавшего подозрение у стражей порядка. При проверке документов полицейские установили, что житель Сарыагаша носит с собой наркотики, их стражи порядка изъяли из кармана мужчины при личном досмотре. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно результатам которой, изъятое вещество является высушенной марихуаной.

    По факту Сарыагашский районный отдел полиции проводит досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Выясняются все обстоятельства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Борьба с наркотиками
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