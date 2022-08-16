Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. Он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ

об Омарове М.Т.

16 августа 2022 года

Назначить Омарова Марата Талгатовича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности. Президент Республики Казахстан К.Токаев Нур-Султан, Акорда, 16 августа 2022 года № 982

Марат Омаров родился 20 сентября 1988 года. Окончил Британский университет Йорка по программе «Болашақ» (2010); Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE), магистратура (2011) по специальности «Магистр социальных наук».

Работал советником министра экономического развития и торговли (в последующем - экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014); заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016); управляющим директором АО «Казахтелеком» (2016-2017); председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», после трансформации - председателем правления АО «QazTech Ventures» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») (04.2017-05.2019); управляющим директором - членом правления холдинга «Байтерек» (05.2019-10.2020); заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (с 10.2020). До настоящего назначения - заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: gov.kz



