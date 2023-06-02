Марат Ахметжанов заявил о необходимости увеличения медвытрезвителей в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Марат Ахметжанов заявил, что 70% убийств в Казахстане совершаются в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава ведомства, в Астане в прошлом году от рук преступников в состоянии алкогольного опьянения погибли 18 граждан. Причин таких преступлений множество.

«На сегодня в столице действует всего один пункт по освидетельствованию на опьянение. Это один кабинет с тремя экспертами. За сутки в них доставляют 50-70 человек. Очевидно, что пункт перегружен. Вместо того, чтобы следить за правопорядком, патрульные наряды затрачивают до 2 часов на экспертизу 1 нарушителя. Это время уходит на дорогу, ожидание в очередях, получение заключения. Другие вызовы вовремя не обслуживаются, а граждане жалуются. Такое же освидетельствование проходят участники уголовного процесса – подозреваемые, задержанные, доставляемые в отделы полиции правонарушители. Такие пункты нужны в других частях города», - сказал он.

Министр также подчеркнул, что необходимо увеличение медвытрезвителей. В городе он всего один на 20 мест и всегда переполнен. С начала года через них прошло всего 3000 человек.

«Также требуется пересмотреть подходы в лечении алкоголизма. В городе есть специализированное лечебно-профилактическое учреждение на 50 мест. С начала года суды назначили принудительное лечение 29 лицам. Это только 2% от всех таких решений по стране. В столице на учете состоит 2000 человек. Это мизер. В то же время нет эффекта и от лечения. Семейные дебоширы неоднократно размещаются в специализированных лечебно-профилактических учреждениях, но потом продолжают пить», - добавил Марат Ахметжанов.

По словам министра, управлению здравоохранения необходимо внедрять передовой опыт, пересмотреть протокол лечения таких лиц. Судам – поддерживать материалы на принудительное лечение.



